Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде нашел оригинальный способ замотивировать полузащитника «фиалок» Гаэтано Кастровилли.

«Я сказал ему, что, если он продолжит работать так же хорошо, как сейчас, то я разрешу ему написать моей племяннице Констанце в инстаграме. Она очень красивая», – цитирует Праде Calciomercato.

В чемпионате Италии-2019/20 Кастровилли провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Фиалки» занимают восьмую строчку в турнирной таблице Серии A.

«Газидис разрушил «Арсенал» и разрушает «Милан». Лучше смотреть КХЛ». Фаны «россонери» в ярости

8Качай приложение Eurosport для iOS или Android