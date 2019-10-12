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Гендир «Фиорентины»: «Если Кастровилли будет играть хорошо, разрешу ему написать моей племяннице»

Гендир «Фиорентины»: «Если Кастровилли будет играть хорошо, разрешу ему написать моей племяннице»
Eurosport

1 час назад

Вот это мотивация!

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде нашел оригинальный способ замотивировать полузащитника «фиалок» Гаэтано Кастровилли.

«Я сказал ему, что, если он продолжит работать так же хорошо, как сейчас, то я разрешу ему написать моей племяннице Констанце в инстаграме. Она очень красивая», – цитирует Праде Calciomercato.

  • В чемпионате Италии-2019/20 Кастровилли провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
  • «Фиалки» занимают восьмую строчку в турнирной таблице Серии A.

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