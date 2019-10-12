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Раньери возглавил «Сампдорию», идущую на последней строчке в Серии A
Заберет очки у богатых и раздаст их бедным.
Итальянец Клаудио Раньери стал главным тренером «Сампдории».
Как сообщает пресс-служба клуба из Генуи, контракт с 67-летним коучем рассчитан до лета 2021 года.
Ранее «Сампа» уволила Эусебио ди Франческо из-за неудовлетворительных результатов. После семи сыгранных туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 3 очка.
- В 2016 году Раньери сенсационно привел «Лестер» к золотым медалям чемпионата Англии.
- После «Лестера» Клаудио успел поработать с «Нантом», «Фулхэмом» и «Ромой».
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