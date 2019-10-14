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«Ты думаешь, что знаешь все. На самом деле, друг, ни хрена ты не знаешь». Письмо Буффона юному себе

«Ты думаешь, что знаешь все. На самом деле, друг, ни хрена ты не знаешь». Письмо Буффона юному себе
Eurosport

8 мин. назад

В жизни кипера было много такого, о чем он жалеет.

Легенда «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Ювентус написал письмо юному себе. Кипер рассказал 17-летнему Джиджи про трудности, с которыми ему придется столкнуться, и ошибки, которые ему предстоит совершить.

«Начнем с плохого. Тебе 17 лет. Ты вот-вот станешь настоящим футболистом, как и мечтал. Ты думаешь, что знаешь все. Но правда в том, мой друг, что ни хрена ты не знаешь.

Через пару дней у тебя дебют за «Парму». Тебе стоит быть в постели со стаканом горячего молока, но что сделаешь ты? Пойдешь тусоваться в клуб с другом... Вскоре ты будешь снаружи заведения, спорить о чем-то с полицейскими в час ночи. Просто иди домой, иди в кровать. И прошу, умоляю тебя, не мочись на колесо полицейской машины. Копы не найдут это очаровательным, как и твой клуб. Ты рискнешь всем, ради чего работал.

Бесстрашные люди часто забывают о рассудке. Если живешь жизнью, в которой нет ничего, кроме футбола, твоя душа начнет увядать. В конце концов ты угодишь в настолько глубокую депрессию, что не захочешь вставать с постели... Однажды ты проснешься с дрожью в ногах. Тебе будет так плохо, что ты не сможешь вести машину. Сначала ты подумаешь, что это просто усталость или вирус, но потом станет хуже. Все, что тебе будет хотеться – спать. Каждый сэйв дается с нереальным трудом. На семь месяцев ты забудешь, что такое радость.

Будучи юным игроком «Пармы», ты сделаешь кое-что глупое, что надолго скажется на тебе. Перед большим матчем ты захочешь сделать красивый жест, чтобы показать своим товарищам по команде и фанатам, что ты лидер, ты смел, силен духом. В итоге ты напишешь на футболке слова, которые когда-то видел вырезанными на школьной парте. Ты напишешь «Смерть трусам». Ты думаешь, что это просто мотивационная надпись. Ты не знаешь, что это лозунг ультраправых фашистов», – рассказал Буффон The PlayersTribune.

  • 41-летний кипер вернулся в «Ювентус» после одного сезона в «ПСЖ».
  • Джиджи – чемпион мира в составе сборной Италии.

Н`Коно – варвар. Он подарил нам Буффона и сидел в тюрьме за черную магию

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