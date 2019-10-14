Легенда «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Ювентус написал письмо юному себе. Кипер рассказал 17-летнему Джиджи про трудности, с которыми ему придется столкнуться, и ошибки, которые ему предстоит совершить.

«Начнем с плохого. Тебе 17 лет. Ты вот-вот станешь настоящим футболистом, как и мечтал. Ты думаешь, что знаешь все. Но правда в том, мой друг, что ни хрена ты не знаешь.

Через пару дней у тебя дебют за «Парму». Тебе стоит быть в постели со стаканом горячего молока, но что сделаешь ты? Пойдешь тусоваться в клуб с другом... Вскоре ты будешь снаружи заведения, спорить о чем-то с полицейскими в час ночи. Просто иди домой, иди в кровать. И прошу, умоляю тебя, не мочись на колесо полицейской машины. Копы не найдут это очаровательным, как и твой клуб. Ты рискнешь всем, ради чего работал.

Бесстрашные люди часто забывают о рассудке. Если живешь жизнью, в которой нет ничего, кроме футбола, твоя душа начнет увядать. В конце концов ты угодишь в настолько глубокую депрессию, что не захочешь вставать с постели... Однажды ты проснешься с дрожью в ногах. Тебе будет так плохо, что ты не сможешь вести машину. Сначала ты подумаешь, что это просто усталость или вирус, но потом станет хуже. Все, что тебе будет хотеться – спать. Каждый сэйв дается с нереальным трудом. На семь месяцев ты забудешь, что такое радость.

Будучи юным игроком «Пармы», ты сделаешь кое-что глупое, что надолго скажется на тебе. Перед большим матчем ты захочешь сделать красивый жест, чтобы показать своим товарищам по команде и фанатам, что ты лидер, ты смел, силен духом. В итоге ты напишешь на футболке слова, которые когда-то видел вырезанными на школьной парте. Ты напишешь «Смерть трусам». Ты думаешь, что это просто мотивационная надпись. Ты не знаешь, что это лозунг ультраправых фашистов», – рассказал Буффон The PlayersTribune.

41-летний кипер вернулся в «Ювентус» после одного сезона в «ПСЖ».

Джиджи – чемпион мира в составе сборной Италии.

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