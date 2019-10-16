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Роналду заработал 44 млн евро на рекламе в инстаграме в 2019-м, Месси – в два раза меньше
Все-таки Криштиану и постраше, чем Лео.
Нападающий «Ювентуса» и Португалии Криштиану Роналду заработал в 2019 году на инстаграме больше всех.
La Gazzetta dello Sport приводит аналитику Buzz Bingo, в которой сказано, что Роналду заработал 44,1 млн евро за 49 рекламных постов в течение 12 месяцев. То есть один пост стоил 900 тысяч евро.
Лео Месси занял второе место в рейтинге с доходом в 21,2 млн евро. У него было 36 коммерческих постов с ценником в 590 тысяч евро.
- Третье место заняла модель Кендалл Дженнер (14,4 млн евро).
- Еще в десятку вошли Дэвид Бекхэм и Неймар: англичанин заработал 10 миллионов евро за год, а бразилец – 6,5 мультов.
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