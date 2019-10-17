В начале 10-х в соцсетях, особенно в пабликах «Вконтакте», гуляла душераздирающая история про трагедию в семье Криштиану Роналду. Картинка с плачущим на поле Кришем сопровождалась подписью, что в эту секунду футболисту сообщили о смерти отца. В большинстве постов Рон «узнавал» о трагедии после финального свистка, но иногда для слезогонки печальное событие переносили в разгар матча, который Криштиану героически доиграл до конца.

Пик фейка пришелся на 2012-й, но всплывал он и в последующие годы. В 2016-м умельцы заделали даже очень кривое видео. В итоге даже в 2019-м за использование гифки/картинки с Роналду в слезах можно оказаться заклейменным.

Что же изображено на фото?

Кадр сделан во время Евро-2004 – это легко понять по соответствующему логотипу на правом рукаве. Точнее – после финала турнира. В тот вечер, 4 июля, находившееся на пике золотое поколение Луиша Фигу на глазах 62-тысячных домашних трибун «Эштадиу да Луш» проиграло главный на тот момент матч в истории португальского футбола греческим ноунеймам – 0:1.

19-летний Роналду отбегал все 90 минут, но безрезультатно, и после финального свистка не сдержал эмоций. Этот момент можно найти практически в любом хайлайте той игры. Например, тут. Ничего постыдного в этом эпизоде нет: плачущие спортсмены находятся после любого большого финала. Даже суровые хоккеисты и регбисты горько переживают неудачи. И тот же Рон вновь пустил слезу после неудачи в полуфинале ЧМ-2006, но уже более скупую.

Когда умер отец Роналду?

В вечер финала Евро-2004 отец Криштиану был жив-здоров. Трагедия произошла спустя год и два месяца, 6 сентября 2005 года. Жозе Диниш Авейру страдал от алкоголизма, и, в конце концов, у него отказала печень. Известие застало Криштиану в Москве перед отборочным матчем ЧМ-2006. Роналду попросил тренера Луиса Фелипе Сколари не исключать его из заявки, и на следующий день он отыграл все 90 минут против сборной России (0:0). С другой прической и другой наклейкой на рукаве – ее легче разглядеть на фото с Фигу.

Криштиану Роналду и Дмитрий Сенников в матче Россия – Португалия, 7 сентября 2005 годаGetty Images

Алексей Смертин, Луиш Фигу и Евгений Алдонин в матче Россия – Португалия, 7 сентября 2005 годаEurosport

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Вброс с Криштиану самый известный, но не уникальный. Похожий случай имел место на ЧМ-2014, когда Серей Дье заплакал во время исполнения гимна Кот-д’Ивуара перед матчем с Колумбией. По сети разнеслась новость, будто ивуарийский полузащитник потерял отца за два часа перед стартовым свистком, и Дье пришлось лично выступить разоблачителем:

«Мой отец умер в 2004 году, а во время исполнения гимна я был слишком взволнован тем, что представляю страну на чемпионате мира, из-за чего и заплакал».

Куда более мерзкий случай произошел с Сантьяго Канисаресом. Трогательную историю, как Оливер Кан утешал коллегу после проигранного в серии пенальти финала Лиги чемпионов-2000/01, решили сделать еще слезливее.

Фейк бродил не только по русскоязычном интернету и добрался до самого Канисареса, который едва ли испытал чувство умиления. Как и сама сеньора Мария дель Кармен Руис:

«Пережив финал Лиги чемпионов, моя мама желает вам счастливого Рождества».

Куда более приятные материалы про Криштиану:

Был донором костного мозга или почти перешел в «Динамо». Где правда о Роналду?

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