«Это что за парень?» Рибери в шоке от своего скина в FIFA 20
В один ряд к памятнику Роналду.
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери не смог расслабиться за игрой в FIFA 20.
Француз выложил скриншот с игровой версией себя, которая выглядит, как дефолтный игрок низшего польского дивизиона, и написал: «Играл в FIFA 20 с детьми недавно. 🕹 Эй, EA Sports... Это что за парень? 🤔🤨🤣»
- 36-летний Рибери перешел в «Фиорентину» из «Баварии» как свободный агент.
- Француз выступал за «Баварию» 12 лет, провел в Бундеслиге 273 матча и забил 86 мячей, но не заслужил нормального скина от EA Sports.
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