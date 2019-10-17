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Макси Лопес – об Икарди и Ванде: «Я давно перевернул эту страницу. У меня нет проблем»

Макси Лопес – об Икарди и Ванде: «Я давно перевернул эту страницу. У меня нет проблем»
Eurosport

19 мин. назад

А какие еще варианты у него были?

Нападающий «Кротоне» Макси Лопес рассказал о том, что чувствует сейчас относительно бывшей жены Ванды Нары и бывшего друга Мауро Икарди, который увел у футболиста всю семью вместе с детьми.

«У меня нет вообще проблем ни с чем. Моя цель в жизни, помимо футбола, сделать все для счастья моих детей. Эту страницу я перевернул очень-очень давно, и она меня совсем не тревожит», – приводит слова Лопес в эфире радиостанции FM Club 947 сайт Vía País.

  • 35-летний Макси играет за «Кротоне» в Серии В. В сезоне-2019/20 он сыграл пять матчей и ничего не забил.
  • Летом 2019-го Икарди перешел в «ПСЖ» благодаря Ванде, которая работает агентом мужа.
  • В Лиге 1 аргентинец провел два матчча и забил один мяч.

Все, что нужно знать о конфликте Макси, Икарди и Нары в одном тексте

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