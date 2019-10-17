Нападающий «Кротоне» Макси Лопес рассказал о том, что чувствует сейчас относительно бывшей жены Ванды Нары и бывшего друга Мауро Икарди, который увел у футболиста всю семью вместе с детьми.

«У меня нет вообще проблем ни с чем. Моя цель в жизни, помимо футбола, сделать все для счастья моих детей. Эту страницу я перевернул очень-очень давно, и она меня совсем не тревожит», – приводит слова Лопес в эфире радиостанции FM Club 947 сайт Vía País.

35-летний Макси играет за «Кротоне» в Серии В. В сезоне-2019/20 он сыграл пять матчей и ничего не забил.

Летом 2019-го Икарди перешел в «ПСЖ» благодаря Ванде, которая работает агентом мужа.

В Лиге 1 аргентинец провел два матчча и забил один мяч.

Все, что нужно знать о конфликте Макси, Икарди и Нары в одном тексте

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