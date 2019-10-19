Защитник «Наполи» Калиду Кулибали поделился мнением о борьбе с расизмом.

«Это ежедневная борьба, которую нужно начинать с футбольных школ. По этому вопросу непросто придерживаться определенной позиции, ведь мы стараемся не расстраивать людей, которые за нас болеют. Но бороться с расизмом необходимо, в этом нет ничего стыдного. Стыдиться должны люди, которые гудят на стадионе.

Что бы я сказал расистам? Это люди, которые не все понимают. Я бы пригласил их приехать сюда и провести время со мной – так они увидят, что я обычный человек», – приводит слова Кулибали La Gazzetta dello Sport.

На этой неделе фигурантами громкого расистского скандала стали болельщики сборной Болгарии, которые оскорбляли футболистов сборной Англии Рахима Стерлинга, Маркуса Рэшфорда и Тайрона Мингса.

В прошлом сезоне Кулибали неоднократно подвергался расистским оскорблениям. После одного из таких случаев тренер «Наполи» Карло Анчелотти пообещал, что, если ситуация повторится, он уведет команду с поля.

Глава МВД Италии о Кулибали: «Фанатские насмешки не должны рассматриваться как расизм»

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