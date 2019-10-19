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Криштиану положил класснючий гол «Болонье» и пошел на восьмую сотню

Криштиану положил класснючий гол «Болонье» и пошел на восьмую сотню
Eurosport

1 час назад

Португалец даже вспомнил, что такое дриблинг.

«Ювентус» в матче восьмого тура чемпионата Италии встретился с «Болоньей».

Счет в игре открыл нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду. Португалец принял мяч на подступах к штрафной, качнул одного из защитников и пробил точно в ближний нижний угол. Голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупский с ударом не справился.

  • 14 октября Роналду забил мяч в ворота сборной Украины и оформил 700-й гол в карьере.
  • Криштиану – лучший бомбардир в мире среди действующих футболистов.

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