Криштиану положил класснючий гол «Болонье» и пошел на восьмую сотню
Португалец даже вспомнил, что такое дриблинг.
«Ювентус» в матче восьмого тура чемпионата Италии встретился с «Болоньей».
Счет в игре открыл нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду. Португалец принял мяч на подступах к штрафной, качнул одного из защитников и пробил точно в ближний нижний угол. Голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупский с ударом не справился.
- 14 октября Роналду забил мяч в ворота сборной Украины и оформил 700-й гол в карьере.
- Криштиану – лучший бомбардир в мире среди действующих футболистов.
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