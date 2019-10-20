В матче восьмого тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Болонью» со счетом 2:1. Победы бы не случилось без нереально крутого спасения Буффона в конце игры.

Туринцами никак нельзя было терять очки в этой встрече – перед ее началом «Интер» отставал всего на один балл. Гости обеспечили жаркую развязку, сохранив интригу до последних секунд. На 94-й минуте «Болонья» заработала штрафной, и нападающий Федерико Сантандер после подачи вколотил головой в каркас. После суматохи у ворот мяч снова отскочил к страйкеру, и тот в падении через себя ударил под перекладину с нескольких метров. Спасать «Юве» как всегда пришлось Буффону: 41-летний итальянец среагировал на выстрел и совершил эффектнейший сэйв.

У «Ювентуса» 22 балла, клуб возглавляет таблицу Серии А.

На втором месте «Интер», у команды на четыре очка меньше при матче в запасе.

Н`Коно – варвар. Он подарил нам Буффона и сидел в тюрьме за черную магию

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