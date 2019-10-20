19 октября «Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» в рамках восьмого тура Серии А. В конце матча произошел забавнейший эпизод: страйкер хозяев Чиро Иммобиле забил мяч и в порыве эмоций попытался снять футболку, но у него ничего не вышло.

Игра получилась нетипичной для итальянского чемпионата: матч закончился со счетом 3:3. Гости устроили разгром и забили три еще в первом тайме – дубль Муриэля и гол Гомеса. Во второй половине римляне ожили и устроили фееричный камбэк. Иммобиле реализовал пенальти на 69-й минуте, еще через минуту Корреа забил с игры, а в компенсированное время реф еще раз указал на точку. К мячу снова подошел Чиро, уверенно исполнил удар и хотел бурно отпраздновать спасение с 0:3, но все пошло не по плану: нападающий хотел снять футболку, но запутался в собственной амуниции и бухнулся на газон.

«Лацио» идет на шестой строчке, у команды 12 очков.

«Аталанта» третья, у нее 17 баллов.

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