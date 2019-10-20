Во время матча «Сассуоло» – «Интер» на поле случайно десантировался парашютист
Кажется, в мировой практике такого еще не было.
Миланский «Интер» в матче восьмого тура чемпионата Италии одержал победу над «Сассуоло» – 4:3.
В конце первого тайма, когда «нерадзурри» готовились пробить пенальти, на поле стадиона «Мапеи» приземлился парашютист. Как сообщают итальянские медиа, мужчина совершил посадку на арену «Сассуоло» по ошибке.
- «Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице, у команды Антонио Конте 21 очко.
- Лидирует «Ювентус», коллектив Маурицио Сарри захантил 22 балла.
Буффон в сумасшедшем прыжке спас для «Ювентуса» победу на 94-й минуте
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте