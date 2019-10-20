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Бомбический гол Наингголана за «Кальяри» – приз за лучший мяч сезона можно отдавать Радже

Бомбический гол Наингголана за «Кальяри» – приз за лучший мяч сезона можно отдавать Радже
Eurosport

1 час назад

Первый гол бельгийца за сардинийцев.

«Кальяри» в матче девятого тура чемпионата Италии на своем поле обыграл СПАЛ – 2:0.

Победный мяч забил полузащитник сардинийцев Раджа Наингголан, разрядивший в ворота СПАЛ недурственную пушку. Именно таких ударов и ждали от Раджи болельщики «Кальяри»!

  • Наингголан выступает за «Кальяри» на правах аренды из «Интера».
  • «Кальяри» занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии A, СПАЛ – 18-ю.
  • «Кальяри» набрал 14 очков в 8 турах – лучший старт «россоблу» в эру с тремя очками за победу.

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