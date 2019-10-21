Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в «Интер».

Контракт Златана с клубом MLS заканчивается уже зимой, и швед думает о следующем испытании. 38-летний швед ударно провел период в Америке (52 гола в 56 матчах) и считает, что еще не все доказал в Европе.

По информации Il Giornale, агент нападающего Мино Райола предложил его услуги миланскому «Интеру». Это не лишено смысла, потому что ранее издание связывало с возможным переходом к «нерадзурри» Марио Манджукича, Оливье Жиру и Артема Дзюбу – Конте нужен высокорослый мощный нападающий, который мог бы подменять Ромелу Лукаку.

Ранее Ибрагимович уже играл за «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Златан не раз говорил о том, что мечтает однажды вернуться в Серию А.

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