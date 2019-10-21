ДНК нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду совпала с образцом, найденным на платье американки Кэтрин Майорги, которая обвинила футболиста в изнасиловании.

По информации The Sun, заключение сделал детектив из Лас-Вегаса Джеффри Гайер. На одной из ста страниц электронной переписки с полицией и прокуратурой он написал: «ДНК совпадает».

Изнасилование якобы состоялось в 2009 году в Лас-Вегасе, 34-летний Роналду выиграл дело.

По данным некоторых источников, до открытия дела в сентябре 2018 года Криштиану откупился от Кэтрин, заплатив ей 375 тысяч долларов за молчание.

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