После матча с «Сассуоло» (4:3) полузащитник «Интера» Ромелу Лукаку дал интервью на чистейшем итальянском языке после трехмесячного пребывания в Милане.

«У меня брат играет в Италии, поэтому матчи его команды я смотрел по Sky Italia. Успел подучить итальянский. Язык очень важен для меня. Я должен ясно понимать партнеров по команде, а они меня», – рассказывал 26-летний бельгиец, слова которого приводит Football Italia.

Лукаку знает восемь языков: помимо итальянского, это английский, французский, немецкий, испанский, португальский, голландский и конголезский диалект суахили.

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