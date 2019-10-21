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Лукаку дал интервью на итальянском после трех месяцев в «Интере». Теперь он знает 8 языков
Главный полиглот мирового футбола.
После матча с «Сассуоло» (4:3) полузащитник «Интера» Ромелу Лукаку дал интервью на чистейшем итальянском языке после трехмесячного пребывания в Милане.
«У меня брат играет в Италии, поэтому матчи его команды я смотрел по Sky Italia. Успел подучить итальянский. Язык очень важен для меня. Я должен ясно понимать партнеров по команде, а они меня», – рассказывал 26-летний бельгиец, слова которого приводит Football Italia.
- Лукаку знает восемь языков: помимо итальянского, это английский, французский, немецкий, испанский, португальский, голландский и конголезский диалект суахили.
- «Интер» приобрел игрока у «Манчестер Юнайтед».
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