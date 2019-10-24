Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о модели развития клуба, а также заявил, что страйкер команды Криштиану Роналду заслуживает выиграть «Золотой мяч».

«Наша модель управления состоит из четких обязанностей, которые должны работать синхронно для достижения результатов. Увеличение капитала имеет три цели: поддержание спортивной конкурентоспособности, увеличение операционных и увеличение брендовых доходов по всему миру.

Наш рост отражен в рейтинге УЕФА: сейчас мы на пятом месте, но у нас есть все основания думать, что мы поднимемся на четвертое. Наш новый логотип повсюду узнают; у нас хватило смелости, чтобы его выпустить. Кроме того, у нас есть такой игрок, как Криштиану Роналду. Я надеюсь, он выиграет «Золотой мяч», потому что он действительно этого заслуживает», – цитирует Аньелли сайт Джанлуки ди Марцио.

Роналду стал игроком «Ювентуса» летом прошлого года. За его трансфер «бьянконери» заплатили 117 млн евро.

В первом сезоне в Турине португалец стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

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