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Бездарная симуляция Дибалы, за которую его отчитают даже фанаты «Ювентуса»

Бездарная симуляция Дибалы, за которую его отчитают даже фанаты «Ювентуса»
Eurosport

30 мин. назад

За такое должно быть стыдно.

«Ювентус» в матче девятого тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Лечче» – 1:1.

В одном из эпизодов нападающий туринского клуба Пауло Дибала упал в штрафной, но главный арбитр Паоло Валери не стал реагировать на эпизод. Судья разобрался в моменте абсолютно верно – аргентинец не коснулся чужой ноги и откровенно «рисовал» пенальти.

  • Оба мяча в прошедшей игре были забиты с 11-метровых – отличились Дибала (50-я минута) и Марко Манкозу (56-я).
  • «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице, «Лечче» – 16-е.
  • Лидер «старой синьоры» Криштиану Роналду в игре не участвовал.

Мертенс споткнулся о лежачего соперника и нагло заработал пенальти

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