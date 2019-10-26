«Ювентус» в матче девятого тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Лечче» – 1:1.

В одном из эпизодов нападающий туринского клуба Пауло Дибала упал в штрафной, но главный арбитр Паоло Валери не стал реагировать на эпизод. Судья разобрался в моменте абсолютно верно – аргентинец не коснулся чужой ноги и откровенно «рисовал» пенальти.

Оба мяча в прошедшей игре были забиты с 11-метровых – отличились Дибала (50-я минута) и Марко Манкозу (56-я).

«Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице, «Лечче» – 16-е.

Лидер «старой синьоры» Криштиану Роналду в игре не участвовал.

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