26 октября «Брешиа» проиграла на выезде «Дженоа» со счетом 1:3. Балотелли вышел в старте, но ничем полезным не отметился и был заменен на 72 минуте.

Марио был настолько разгневан решением тренера, что схватил фотоаппарат журналиста и выместил на нем расстройство. Мужчина не стал отмалчиваться и написал возмущенный пост в инсте.

«Балотелли заменили, и он пнул мою камеру, будто это футбольный мяч. Он запустил ей в рекламный щит. Об этом мне сообщил один из боллбоев. Камера и усилитель получили повреждения. Корпус в трещинах, а фотоаппарат не работает. Это инструменты, с которыми нужно быть деликатным, их нельзя колотить. Естественно, я зол. Нужно проявлять уважение к людям и их рабочим инструментам», – написал мужчина в социальной сети.

Дядя обратился к представителю «Брешиа», и тот пообещал возместить ущерб.

Марио перешел в команду перед этим сезоном.

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