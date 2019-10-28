Рибери получил удаление за толчок бокового арбитра. Его могут дисквалифицировать на несколько матчей
Пылкий француз не удержал себя в руках.
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери был удален после матча девятого тура Серии А с «Лацио».
На 74-й минуте 36-летний француз был недоволен своей заменой, а красную карточку получил, находясь на скамйке запасных. За минуту до финального свистка Чиро Иммобиле забил победный мяч, и игроки «Фиорентины» активно выражали недовольство решением судей засчитать его. Рибери ввязался в спор, вышел на поле и дважды толкнул бокового арбитра. За это ему показали красную карточку.
По информации Sky Sports, француза могут дисквалифицировать на несколько матчей. Итоговое решение будет принято исходя из отчета судьи.
- Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Лацио».
- Рибери перешел из «Баварии» в «Фиорентину» летом на правах свободного агента.
- В девяти матчах он забил два мяча и отдал два ассиста.
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