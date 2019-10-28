Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери был удален после матча девятого тура Серии А с «Лацио».

На 74-й минуте 36-летний француз был недоволен своей заменой, а красную карточку получил, находясь на скамйке запасных. За минуту до финального свистка Чиро Иммобиле забил победный мяч, и игроки «Фиорентины» активно выражали недовольство решением судей засчитать его. Рибери ввязался в спор, вышел на поле и дважды толкнул бокового арбитра. За это ему показали красную карточку.

По информации Sky Sports, француза могут дисквалифицировать на несколько матчей. Итоговое решение будет принято исходя из отчета судьи.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Лацио».

Рибери перешел из «Баварии» в «Фиорентину» летом на правах свободного агента.

В девяти матчах он забил два мяча и отдал два ассиста.

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