Футболисты из чемпионата Италии Маттео Скоццарелла и Франческо Маньянелли получили по матчу дисквалификации за богохульство.

Дисциплинарный комитет лиги оштрафовал полузащитника «Пармы» и игрока «Сассуоло» за ругань, в которой упоминается имя бога. Инциденты случились по ходу матчей девятого тура Серии А – «Парма» играла на выезде с «Интером», а «Сассуоло» – в гостях у «Вероны».

Оба эпизода попали на видеозапись, и по итогам разбирательств игроки получили по одному матчу бана, сообщает La Gazzetta dello Sport. Скоццарелла пропустит встречу с «Вероной», а Маньянелли – с «Фиорентиной».

«Парма» идет на восьмом месте, «Сассуоло» – на 14-м.

Возглавляет таблицу «Ювентус».

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