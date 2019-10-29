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Corriere dello Sport: «Золотой мяч»-2019 выиграет Роналду

Corriere dello Sport: «Золотой мяч»-2019 выиграет Роналду
Eurosport

15 мин. назад

Представляете, что будет с хейтерами Криша?

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча»-2019. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным итальянского издания, делегация журнала France Football, который занимается вручением награды, уже посетила Турин, где встретилась с Роналду и спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Предполагается, что интервью с Роналду, опубликованное в выпуске France Football от 29 октября, – это лишь часть большого разговора с португальцем, посвященного шестому «Золотому мячу» в его карьере.

  • Официальное объявление победителя состоится 2 декабря.
  • Помимо Роналду, на приз претендуют Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» и Лионель Месси из «Барселоны».

Аньелли: «Надеюсь, Роналду выиграет «Золотой мяч». Он действительно заслуживает этого»

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