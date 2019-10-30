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В дом Маркизио ворвались вооруженные грабители. Они угрожали футболисту и его жене

В дом Маркизио ворвались вооруженные грабители. Они угрожали футболисту и его жене
Eurosport

1 час назад

Никто не пострадал, но ущерб сейчас оценивает полиция.

Дом экс-футболиста «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио в пригороде Турина подвергся вооруженному ограблению.

По информации ANSA, вечером 29 октября четыре человека с пистолетами ворвались в дом футболиста с пистолетами. Они стали угрожать 33-летнему Маркизио и его жене и добились, чтобы хозяева дома открыли сейф. Полиция уже выясняет точную сумму нанесенного ущерба и ищет преступников.

  • Маркизио объявил о завершении карьеры в октябре, его последним клубом стал «Зенит».
  • Большую часть карьеры Клаудио провел в «Ювентусе» и выиграл в составе туринского клуба 15 трофеев.

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