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В дом Маркизио ворвались вооруженные грабители. Они угрожали футболисту и его жене
Никто не пострадал, но ущерб сейчас оценивает полиция.
Дом экс-футболиста «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио в пригороде Турина подвергся вооруженному ограблению.
По информации ANSA, вечером 29 октября четыре человека с пистолетами ворвались в дом футболиста с пистолетами. Они стали угрожать 33-летнему Маркизио и его жене и добились, чтобы хозяева дома открыли сейф. Полиция уже выясняет точную сумму нанесенного ущерба и ищет преступников.
- Маркизио объявил о завершении карьеры в октябре, его последним клубом стал «Зенит».
- Большую часть карьеры Клаудио провел в «Ювентусе» и выиграл в составе туринского клуба 15 трофеев.
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