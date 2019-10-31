Eurosport
Позорная симуляция Роналду, которая принесла «Ювентусу» победу над «Дженоа»
Криштиану неисправим даже на четвертом десятке.
В 10-м туре чемпионата Италии «Ювентус» и «Дженоа» устроили жаркий междусобойчик, но победил «Турин» – 2:1.
Счет на 36-й минуте открыл Леонардо Бонуччи, но через две минуты Кристиан Куаме вернул ничью на табло. В начале второго тайма начался настоящий беспредел: у «Дженоа» получили красные карточки с разницей в восемь минут Франческо Кассата и Федерико Маркетти. Но это ничуть не помогло туринцам победить. На 87-й минуте Адриан Рабьо из «Юве» тоже пошел отдыхать по решению судьи.
И только в компенсированное время благодаря симуляции Криштиану Роналду в штрафной «Дженоа» «Ювентус» своровал очки у соперников.
Не верите, что там не было фола? Вот совсем замедленный повтор.
- VAR не определил явную симуляцию Криша, судья указал на точку, и сам португалец закатил с пенальти.
- «Ювентус» идет на первом месте в Серии А с отрывом от «Интера» всего в один балл.
- «Дженоа» на 17-й строчке в одном очке от зоны вылета.
- За минуту до назначенного пенальти судья отменил гол Криштиану после анализа VAR.
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