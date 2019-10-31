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Позорная симуляция Роналду, которая принесла «Ювентусу» победу над «Дженоа»

Позорная симуляция Роналду, которая принесла «Ювентусу» победу над «Дженоа»
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Криштиану неисправим даже на четвертом десятке.

В 10-м туре чемпионата Италии «Ювентус» и «Дженоа» устроили жаркий междусобойчик, но победил «Турин» – 2:1.

Счет на 36-й минуте открыл Леонардо Бонуччи, но через две минуты Кристиан Куаме вернул ничью на табло. В начале второго тайма начался настоящий беспредел: у «Дженоа» получили красные карточки с разницей в восемь минут Франческо Кассата и Федерико Маркетти. Но это ничуть не помогло туринцам победить. На 87-й минуте Адриан Рабьо из «Юве» тоже пошел отдыхать по решению судьи.

И только в компенсированное время благодаря симуляции Криштиану Роналду в штрафной «Дженоа» «Ювентус» своровал очки у соперников.

Не верите, что там не было фола? Вот совсем замедленный повтор.

  • VAR не определил явную симуляцию Криша, судья указал на точку, и сам португалец закатил с пенальти.
  • «Ювентус» идет на первом месте в Серии А с отрывом от «Интера» всего в один балл.
  • «Дженоа» на 17-й строчке в одном очке от зоны вылета.
  • За минуту до назначенного пенальти судья отменил гол Криштиану после анализа VAR.
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