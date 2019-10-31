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Сын Роналду забил 58 мячей в 28 играх за «Ювентус»

Сын Роналду забил 58 мячей в 28 играх за «Ювентус»
Eurosport

1 час назад

А что там с сыном Месси?

Старший сын Криштиану Роналду – Криштиану-младший – проводит ударный сезон за команду «Ювентуса» младше 9 лет.

Пацан провел за туринцев 28 матчей, забил 58 мячей и 18 раз ассистировал сам.

Отец и сын начали выступление за «Юве» одновременно – осенью 2018-го, но за тот же период Роналду-старший забил всего лишь 34 мяча за 54 матча в составе «старой синьоры».

  • После десяти туров чемпионата Италии «Ювентус» идет на первом месте с 26 очками.
  • В сезоне-2019/20 Роналду забил шесть голов за «Турин» во всех турнирах.

Позорная симуляция Роналду, которая принесла «Ювентусу» победу над «Дженоа»

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