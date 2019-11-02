Мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш Авейру считает, что футбольная мафия помешала ее сыну получить больше «Золотых мячей».

«Если бы футбольной мафии не было, у него было бы больше «Золотых мячей». Они бы так не поступали, если бы он был испанцем или англичанином. Это происходит, потому что он португалец. Не знаю, получит ли он «Золотой мяч» в этом году, но я в это верю», – цитирует Долореш Marca.

Роналду – пятикратный обладатель награды: он получал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Также пять раз премию получал капитан «Барселоны» Лионель Месси.

Действующий обладатель награды – хорват Лука Модрич из «Реала». Он не попал в число номинантов на премию 2019 года.

Corriere dello Sport: «Золотой мяч»-2019 выиграет Роналду

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