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Парикмахер Роналду найден зарезанным в швейцарском отеле
Убийство в мирном Цюрихе.
В Цюрихе (Швейцария) найден мертвым парикмахер нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Тело Рикардо Маркеса Феррейры нашли в гостиничном номере.
По информации Mundo Deportivo, труп мужчины 2 ноября обнаружила горничная, когда пришла убирать комнату. На теле были следы ножевого ранения, кровь обильно натекла на кровать, где лежал погибший. Женщина также почувствовала в номере запах алкоголя.
Обстоятельства смерти парикмахера выясняются. Полиция ищет виновных в убийстве.
- Помимо Роналду, Феррейра обслуживал нескольких португальских моделей и актрис.
- Последние два года мужчина жил в Швейцарии.
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