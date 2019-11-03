Форвард «Брешиа» Марио Балотелли стал главным героем выездного матча 11-го тура Серии А против «Вероны».

Веронские ультрас оскорбляли темнокожего итальянца по расовому признаку, в результате чего на 54-й минуте Марио со злости закинул мяч на трибуны и устроил скандал. Футболист хотел покинуть поле, но партнеры его успокоили, а арбитр Маурицио Мариани приостановил матч, чтобы сделать внушение болельщикам.

Спустя 21 минуту Балотелли снова оказался в центре внимания: просто погляди на его гениальный удар в одно касание с 20 метров.

Гол Балотелли выдался шикарным, но бесполезным: «Брешиа» проиграла со счетом 1:2.

Это второй гол Марио в шести матчах сезона-2019/20.

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