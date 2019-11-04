Игрок «Ювентуса» Адриен Рабьо недоволен количеством игровой практики.

Get French Football News пишет, что мама и агент футболиста Вероника Рабьо злится из-за того, что сын мало играет. Вероника даже готова отправить сына в другую команду. При этом Рабьо перешел в «Ювентус» всего четыре месяца назад как свободный агент, а в «ПСЖ» тоже не был доволен игровым временем.

Более того, летом 2018-го полузащитник разругался с тренером сборной Франции Дидье Дешамом: коуч не взял его на ЧМ в Россию, но внес в резервный список. Рабьо отказался быть резервистом.

В этом сезоне Адриен провел одну полную игру в Серии А против «Брешии» в пятом туре.

Всего француз сыграл в шести матчах и вышел на замену в ЛЧ против «Локомотива».

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