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Криштиану в красном и Джорджина с бомбическим вырезом – страйкер «Юве» посетил церемонию MTV
Идеальная пара.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес посетили церемонию MTV Europe Music Awards.
Криштиану надел на церемонию красный пиджак и красные брюки, а Джорджина – синее платье с довольно откровенным вырезом. Сказать, что Криш и его любимая женщина смотрелись на красной ковровой дорожке сногсшибательно, – значит не сказать ничего.
- В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 9 матчей, забил пять мячей и отдал один ассист.
- «Ювентус» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая «Интер» на одно очко.
Corriere dello Sport: «Золотой мяч»-2019 выиграет Роналду
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