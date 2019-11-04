Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес посетили церемонию MTV Europe Music Awards.

Криштиану надел на церемонию красный пиджак и красные брюки, а Джорджина – синее платье с довольно откровенным вырезом. Сказать, что Криш и его любимая женщина смотрелись на красной ковровой дорожке сногсшибательно, – значит не сказать ничего.

В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 9 матчей, забил пять мячей и отдал один ассист.

«Ювентус» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая «Интер» на одно очко.

Corriere dello Sport: «Золотой мяч»-2019 выиграет Роналду

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