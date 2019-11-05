«Верона» и руководство города отрицают факт проявления расизма к форварду «Брешиа» Марио Балотелли.

По информации Football Italia, пять членов местного совета предложили подать в суд на 29-летнего футболиста и «всех тех, кто несправедливо нападает на «Верону» с клеветническими заявлениями».

«Недопустимо, чтобы «Верону» сажали на скамью подсудимых – особенно тогда, когда ничего не произошло», – заявили в совете.

Тем не менее, министр спорта Италии Винченцо Спадафора призвал клуб осудить произошедшее и провести работу с ультрас, а мэра города – дистанцироваться от скандала и защитить сообщество, которое он представляет.

Когда фаны «Вероны» стали оскорблять Балотелли по расовому признаку, он со злости закинул мяч на трибуны.

Позже Марио забил, но его клуб проиграл со счетом 1:2.

Сразу после игры главный тренер «Вероны» Иван Юрич заявил, что в сторону Марио с трибун звучал обычный свист, а не улюлюкание.

Балотелли запулил мяч в фанатов за расистские выкрики, а в конце матча сотворил чудо-гол

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