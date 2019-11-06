Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, приревновала футболиста к его бывшей пассии – Рите Перейре.

Как отмечает The Sun, слухи о романе Роналду и Перейры появлялись в португальской прессе в 2008-2010 гг., хотя ни игрок, ни его предполагаемая девушка ни разу их не подтвердили. На днях Криштиану и Рита пересеклись на церемонии MTV Europe Music Awards – Рита подошла к футболисту и завязала с ним разговор.

«Это было по-настоящему неловко. Очевидно, Роналду не ожидал от Риты такой настойчивости – она сама подбежала к нему и обняла. Когда Рите пришлось поздороваться с Джорджиной, она ограничилась тем, что посмотрела на нее, робко ее поприветствовала и продолжила без остановки говорить с Криштиану. Лицо Джорджины говорило само за себя, она была в ярости», – рассказал один из свидетелей.

Португалец встречается с Родригес с 2017 года. В ноябре того же года родилась их общая дочь Алана Мартина. Всего у Роналду четверо детей.

В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 9 матчей, забил 5 мячей и отдал один ассист.

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