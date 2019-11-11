В матче 12-го тура чемпионата Италии встретились «Ювентус» и «Милан».

На 55-й минуте главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри заменил Криштиану Роналду на Пауло Дибалу. Португалец остался недоволен решением коуча – Криш не поприветствовал аргентинца и сразу же убежал в раздевалку.

Некоторые фанаты одобрили замену Роналду – им нравится, что Сарри не прогибается под эго португальца. «Сарри только что заменил Криштиану, хотя «Ювентусу» нужен гол. Маурицио показал, кто здесь босс», – написал пользователь твиттера под ником Kaypoisson.

Ранее Сарри заменил Роналду в лигочемпионском матче с «Локомотивом», а португалец не пожал коучу руку.

На счету Роналду 10 матчей, 5 голов и 1 ассист в чемпионате Италии-2019/20.

«Ювентус» обыграл «Милан» со счетом 1:0, гол на счету Дибалы на 77-й минуте.

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