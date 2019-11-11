Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил, почему заменил Криштиану Роналду в матче против «Милана» в рамках 12-го тура Серии А.

«Нужно поблагодарить Роналду: он принес себя в жертву, оказавшись в сложной ситуации. Он делал все возможное, чтобы играть, но я видел, что он чувствует себя не очень хорошо, и решил заменить его. Вполне естественно, что футболист будет раздражен, уходя с поля, особенно после того, как усердно работал.

После столкновения на тренировке у него была небольшая проблема со связкой колена. Когда он играет или тренируется с высокой интенсивностью, это выводит его из равновесия, и в итоге он повреждает мышцы голени и бедра. Это влияет на его игру, на данный момент он не в лучшем состоянии», – цитирует 60-летнего Сарри Sky Sport Italia.

Вместо Роналду на поле вышел Пауло Дибала и забил единственный мяч в игре.

После замены Криш не пожал руку тренеру и сразу ушел в раздевалку.

В предыдущем матче Лиги чемпионов против «Локомотива» Роналду также не удостоил Сарри рукопожатием после замены.

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