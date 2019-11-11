Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал ситуацию с заменой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче против «Милана». Португалец не пожал руку тренеру Маурицио Сарри, ушел в подтрибунные помещения и уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча.

«Сарри заменяет Роналду во второй раз, и тот проходит мимо него прямо в тоннель. Подозреваю, что все закончится плохо. Надо сказать, что он еще более отбитый придурок, чем Сарри. А Дибала, который вышел вместо Роналду, забил единственный мяч в игре. У Сарри есть яйца», – написал 58-летний Линекер.

В предыдущем матче Лиги чемпионов против «Локомотива» Роналду также не удостоил Сарри рукопожатием после замены.

После 12 туров «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, опережая «Интер» на одно очко.

«Он не в лучшем состоянии». Сарри объяснил, почему заменил Роналду

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