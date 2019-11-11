Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поприветствовал решение Маурицио Сарри заменить Криштиану Роналду в матче чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом».

«Прямо сейчас Роналду играет не слишком здорово, и решение снять его с игры было верным. Нужен характер, чтобы принять такое решение, но в конце концов это принесло Сарри победу. Тот факт, что Роналду не остался на скамейке и нагрубил Сарри, никак его не красит.

Ты должен оставаться чемпионом даже тогда, когда тебя меняют, не только когда все идет хорошо. Правда в том, что за последние три года Роналду ни разу никого не обвел. Я помню времена, когда он просто оббегал других игроков, но сейчас такого уже не случается.

С другой стороны, и Дибала, и Дуглас Коста – отличные дриблеры. Будь я на месте Сарри, я бы подошел к Роналду в раздевалке. Я бы сказал ему, что он должен уважать своих коллег. Сказал бы, что, если я его меняю, то делаю это затем, чтобы выиграть матч», – цитирует Капелло Football Italia.

«Ювентус» выиграл у «Милана» со счетом 1:0, единственный мяч забил вышедший вместо Роналду Дибала.

Ранее Сарри заменил Криштиану в матче Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1).

«Он еще более отбитый придурок, чем Сарри». Линекер – о замене Роналду

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