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Роналду избежал наказания за выходку в матче с «Миланом»
Кришу можно все.
Руководство «Ювентуса» решило не применять каких-либо санкций к 34-летнему форварду команды Криштиану Роналду после его поведения на матче с «Миланом».
Сарри заменил португальца через 10 минут после начала второго тайма, Криш прошел мимо тренера, не пожав тому руку, и уехал со стадиона еще до конца матча. Как сообщает Goal, Роналду не понесет наказания за свое поведение.
Тренер тоже отказался критиковать игрока. Напротив, Сарри на пресс-конференции сакцентировал внимание на том, что звезда команды в последнее время играет через боль: «Нам следует поблагодарить его, потому что он согласился выйти на поле, несмотря на неоптимальные кондиции. В прошлом месяце у него были небольшие проблемы с коленом, и это его беспокоит».
- Встреча закончилось со счетом 1:0 в пользу туринцев. Победный мяч забил заменивший Криша Пауло Дибала.
- «Ювентус» возглавляет таблицу Серии А, опережая «Интер» на один балл.
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