Итальянский защитник Джорджо Кьеллини в детстве поддерживал «Милан». Легенда и капитан «Ювентуса» рассказал, что все дело было в соперничестве с братом.

«К сожалению, в юности я поддерживал «Милан», но с возрастом стал умнее. Мальдини в то время был моим любимым игроком. У меня есть брат-близнец, он поддерживал «Ювентус», и я не мог болеть за тот же клуб, что и он.

Он был за «Юве», а я – за «Милана». Можете себе представить его радость, когда в возрасте 20 лет меня подписал «Ювентус». Я влюбился в клуб с первой минуты здесь, и теперь, я думаю, трудно найти кого-либо более преданного «старой синьоре», чем я», – приводит слова итальянца – приводит слова итальянца Calciomercato.

В данный момент игрок восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

Ожидается, что Джорджо вернется на поле весной 2020 года.

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