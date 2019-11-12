Стало известно, что португальский нападающий сказал тренеру Маурицио Сарри после замены в матче с «Миланом».

Футболиста заменили в начале второго тайма, и он явно был не слишком доволен решением тренера – Криш не пожал итальянцу руку и отправился прямиком в подтрибунное помещение. Португалец отправился домой, не дожидаясь окончания встречи. Клуб и тренер публично заявили о том, что никакого конфликта нет, однако Роналду явно не слишком нравится уходить с поля раньше времени.

Il Bianconero утверждает, что после замены футболист на португальском обратился к Сарри и навал его «сукиным сыном».

«Юве» победил со счетом 1:0.

Тренер заменил Криша в недавнем матче против «Локомотива», игрок также выражал недовольство.

«Это не закончится хорошо, а у Сарри большие яйца». Линекер – о замене Роналду

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