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«Сукин сын». Роналду на португальском выругался на Сарри после замены

«Сукин сын». Роналду на португальском выругался на Сарри после замены
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

В Турине закипает скандал.

Стало известно, что португальский нападающий сказал тренеру Маурицио Сарри после замены в матче с «Миланом».

Футболиста заменили в начале второго тайма, и он явно был не слишком доволен решением тренера – Криш не пожал итальянцу руку и отправился прямиком в подтрибунное помещение. Португалец отправился домой, не дожидаясь окончания встречи. Клуб и тренер публично заявили о том, что никакого конфликта нет, однако Роналду явно не слишком нравится уходить с поля раньше времени.

Il Bianconero утверждает, что после замены футболист на португальском обратился к Сарри и навал его «сукиным сыном».

  • «Юве» победил со счетом 1:0.
  • Тренер заменил Криша в недавнем матче против «Локомотива», игрок также выражал недовольство.

«Это не закончится хорошо, а у Сарри большие яйца». Линекер – о замене Роналду

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