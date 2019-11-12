Сарри взбесил Роналду не только заменами. Маурицио раскрывает тайны Криша

На выходных «Ювентус» обыграл «Милан», но победный гол Дибалы вызвал микроскопический резонанс – все спортивные медиа сосредоточились на замене Криштиану Роналду. Во-первых, лидера туринцев сенсационно сняли с игры, причем сразу после матча с «Локо», который португалец тоже отбегал не полностью.

Во-вторых, раздраженный Криш проигнорировал Сарри и сразу пошлепал в раздевалку – классическая демонстрация неуважения. В-третьих, есть версия, что КриРо буркнул тренеру «сукин сын» – пока без пруфов, но инсайд вполне правдоподобный. Кроме того, великий бунтарь Антонио Кассано сразу же объяснил, почему Роналду сильно рисковал карьерой, когда уехал со стадиона до завершения игры – пропускать допинг-контроль нельзя, за это светит дисквалификация до двух лет.

Криштиану Роналду проходит мимо Маурицио Сарри в раздевалку после замены в матче против «Милана»Getty Images

Короче, Криш явно поступил некрасиво, дерзко и эгоистично, а Маурицио Сарри вышел из этой истории королем. Обе замены (с «Локо» и «Миланом») сработали, «Юве» дважды выиграл, а обиженный Роналду отправился рыдать, уткнувшись в руль очередного спортивного авто, – оправдать португальскую звезду в этой ситуации невозможно. Но дело в другом: уже после скандала Сарри допустил грандиозную психологическую и этическую ошибку.

Маурицио явно понимал, о чем его будут спрашивать журналисты, поэтому подготовил подробный спич и объяснил, почему убрал Роналду с поля. «Нужно поблагодарить Криштиану: он принес себя в жертву, оказавшись в сложной ситуации. Он делал все возможное, чтобы играть», – Сарри стартовал с действительно грамотных тезисов. Итальянец воспользовался классическим приемом из риторики – сначала похвалил, а уже потом перешел к сути.

Из речи Маурицио мы узнали три важных поинта:

1. Криштиану уже месяц лечит колено, играя через боль;

2. Изначально он получил ушиб на тренировке и повредил коллатеральные связки;

3. Во время интенсивных нагрузок (например, в матчах) происходит гиперкомпенсация – вслед за коленом страдают икра и бедро. Это влияет на форму – отсюда и замены.

С одной стороны, аргументы Сарри предельно понятны. Между строк читается, что он бы с радостью посадил Криша на лавку и дал долечиться, но из уважения к иконе ставит его в старт. С другой стороны, Маурицио, кажется, вообще не понимает, что натворил. Либо он намеренно пошел на конфликт с Кришем, либо абсолютно не следил за биографией португальца до тех пор, пока не начал его тренировать.

Суть в том, что Роналду усиленно создает образ неуязвимого сверхчеловека: идеальное тело, идеальная внешность, идеальная форма. Он обожает рассказывать, что его биологический возраст – в районе 20 лет, что у него не было ни одной серьезной травмы за карьеру и что он жертвует очень многим ради футбола. Именно поэтому медкарта Криштиану держится в строжайшем секрете.

Криштиану РоналдуGetty Images

Супермен не может болеть – он же с Криптона. Все предыдущие диагнозы КриРо умещались в одну строчку на Transfermarkt: ни в «Реале», ни в сборной Португалии никогда не распространялись о повреждениях Криша. Сторонним врачам тоже запрещалось об этом говорить. Его слабые места маскировались почти как фотографии Шумахера после падения: если Роналду пропускал игру, то отвечал «Я просто отдыхал» и почти сразу возвращался. За 17 лет взрослой карьеры португалец пропустил по болезни около 50 матчей – смехотворное количество, если учесть все турниры. Так что у Криша правда богатырский иммунитет к тяжелым повреждениям.

Сейчас же Сарри во всех подробностях поведал журналистам о хронической травме 34-летнего спортсмена. Это гораздо хуже тех двух замен – итальянец разрушил всю магию неуязвимости. Маурицио наплевал и на требования Криша, и на врачебную тайну, и на элементарные правила приличия – все ради того, чтобы выгородить себя. «Смотрите, он травмирован, он не в форме, а я смелый тренер, поэтому убрал его – это ведь логично», – вот так выглядит реплика Сарри, если знать контекст.

Скорее всего, итальянец даже не запаривался о последствиях, но легко представить, как сейчас взбешен Роналду: кто вообще разрешил этому тренеришке говорить о здоровье главной звезды клуба? «Ювентусу» повезло, что вся эта история случилась осенью – у игрока и алленаторе еще есть время пожать руки и вместе добраться до заветного Кубка.

Но если примирения не произойдет, за «синьору» реально станет страшно. Возможно, уже скоро руководству придется выбирать между маркетинговой привлекательностью Криштиану Роналду и прогрессивными идеями Маурицио Сарри.

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