Тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал последние выступления Криштиану Роналду и его выходку во время матча с «Миланом» – Криш отказался пожать руку тренеру после замены и уехал со стадиона до окончания матча.

Виейра поиграл за «Ювентус» и знает, как все устроено в туринском клубе. По его мнению, португальцу нужно понять, что в этой команде к нему не будет особого отношения.

«Роналду с другой планеты вместе с Лионелем Месси и Неймаром. Они представляют собой футбол. Важно понять, почему он несчастен. Со стороны кажется, что он переживает трудный период. Когда такой игрок перестанет забивать – он разочаровывается.

Я не удивлен, что «Ювентус» всегда лидирует, так как здесь футболист на службе у клуба, и когда эти отношения ясны, игрок может проявить себя наилучшим образом на футбольном поле. В «Юве» сам клуб – главная звезда», – приводит слова тренера Bleacher Report.

34-летний Криш забил лишь один мяч в пяти последних матчах.

В 10 матчах Серии А на его счету пять голов и ассист.

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