Игроки «Наполи» конфликтуют с Де Лаурентисом. Фанаты в отместку атакуют дома футболистов

Сразу несколько семей футболистов «Наполи» стали жертвами нападения преступников. Есть версия, что на игроков напали сами же болельщики неаполитанского клуба – все дело в их конфликте с президентом Аурелио де Лаурентисом.

Как сообщает Rai News, бразильский полузащитник «Наполи» Аллан вместе с женой и двумя детьми переехал из личных апартаментов в отель. Ранее в дом Аллана проникли злоумышленники – об этом сообщила жена футболиста Тайя, находящаяся на седьмом месяце беременности.

Аллан («Наполи»)Getty Images

«Мы были сильно напуганы. Люди вломились в дом. Они создавали хаос, ломали детские комнаты. Мои дети рыдали, они сильно испугались. Люди не должны использовать фейковые новости, чтобы таким образом угрожать семье и детям. Это не футбол. Так команду не поддерживают», – написала Тайя в инстаграме.

Также злоумышленники атаковали автомобиль страйкера неаполитанцев Петра Зелиньского – они выбили из него стекло и похитили навигатор и стереосистему. По этой причине жена Зелиньского Лаура не осталась в Неаполе на время международной паузы и вместе с мужем уехала в Польшу.

Наконец, жена лидера «Наполи» Лоренцо Инсинье – Дженни – на время международной паузы переехала в дом своих родителей.

Ранее стало известно, что Де Лаурентис обязал игроков на протяжении недели находиться только на базе клуба в связи с неудовлетворительными результатами.

Футболисты проигнорировали это указание, а одним из инициаторов бунта стал Аллан. Фанаты «Наполи» приняли сторону президента и атаковали игроков.

«Наполи» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии A, отставая от «Ювентуса» на 13 очков.

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