Франческа Коста, мать нападающего «Ромы» Николо Дзаньоло, ответила фанатам «Пармы», которые спели про нее оскорбительную кричалку.

Как сообщает The Sun, во время игры 12-го тура чемпионата Италии болельщики «Пармы» скандировали чант «Мама Дзаньоло – шлюха». 41-летняя женщина не стала обижаться на ультрас «желто-синих» – напротив, их песня вызвала у нее улыбку.

«Я всегда отвечаю на сексистские кричалки только одним – улыбкой. Предпочитаю, чтобы мне завидовали, а не жалели. Спасибо вам, любимые. Объясните им, что на это можно ответить только смехом», – заявила Франческа.

«Парма» выиграла у «Ромы» со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Маттиа Спрокати и Андреас Корнелиус.

В чемпионате Италии-2019/20 Дзаньоло провел 12 матчей и забил три мяча.

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