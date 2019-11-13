«Спасибо вам, любимые». Мать Дзаньоло посмеялась над фанами «Пармы», называвшими ее шлюхой
Женщина не поддалась на провокации.
Франческа Коста, мать нападающего «Ромы» Николо Дзаньоло, ответила фанатам «Пармы», которые спели про нее оскорбительную кричалку.
Как сообщает The Sun, во время игры 12-го тура чемпионата Италии болельщики «Пармы» скандировали чант «Мама Дзаньоло – шлюха». 41-летняя женщина не стала обижаться на ультрас «желто-синих» – напротив, их песня вызвала у нее улыбку.
«Я всегда отвечаю на сексистские кричалки только одним – улыбкой. Предпочитаю, чтобы мне завидовали, а не жалели. Спасибо вам, любимые. Объясните им, что на это можно ответить только смехом», – заявила Франческа.
- «Парма» выиграла у «Ромы» со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Маттиа Спрокати и Андреас Корнелиус.
- В чемпионате Италии-2019/20 Дзаньоло провел 12 матчей и забил три мяча.
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