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«Марио, ты прав, ты африканец». Ультраправая партия Италии посвятила Балотелли баннер
Марио получил долю критики.
Ультраправая политическая партия Италии «Новая сила» посвятила акцию нападающему «Брешии» Марио Балотелли.
По информации Corrierre dello Sport, организаторы сделали баннер с текстом «Марио, ты прав, ты африканец» и вывесили на входе на стадион «Ювентуса».
Координатор партии Лука Кастеллини заявил: «Он итальянец, потому что у него есть итальянское гражданство, но он никогда не станет полностью итальянцем». В соцсетях «Новой силы» написали: «Он говорил, что в большей степени чувствует себя африканцем, а не итальянцем. Он избалованный ребенок, привыкший иметь все, что пожелает. И когда что-то складывается не так, как он хочет, он объясняет это расизмом».
- Недавно 29-летний Балотелли подвергся расизму в матче Серии А против «Вероны». Фаны оскорбили Марио по расовому признаку, он со злости закинул мяч на трибуны.
- Позже Балотелли забил, но его команда проиграла со счетом 1:2.
В Вероне хотят засудить Балотелли – он якобы оклеветал фанатов по поводу расизма