«Милан» готов расстаться с Фабио Борини, Франком Кесси и Рикардо Родригесом ради возвращения 38-летнего Златана Ибрагимовича.

В клубе понимают, что для приглашения шведа придется серьезно раскошелиться на зарплату. Кроме того, команде нужны средства для приобретения других футболистов из списка трансферных целей. «Россонери» посчитали, что готовы расстаться с Борини, Кесси и Родригесом – клуб рассчитывает выручить с их продажи в районе 60 млн евро.

Плюс такая мера позволит разгрузить зарплатную ведомость. По информации La Gazzetta dello Sport, команда Серии А готова подписать Златана на оклад в 4 млн евро в год – очень солидная зарплата для итальянского чемпионата, учитывая возраст футболиста.

Ибрагимович уже успел поиграть за «Милан» в 2010-12 годах и завоевал с «россонери» скудетто-2010/11.

В данный момент швед находится в статусе свободного агента после расставания с «Лос-Анджелес Гэлакси».

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