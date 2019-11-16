Главный тренер «Интера» Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей.

По информации Corriere della sera, полиция начала расследование инцидента и пообещала предоставить 50-летнему Конте охрану, которая будет сопровождать его возле дома и клубной базы. Произошедшим также заинтересовались власти Милана, хотя источник уточняет, что акция была розыгрышем.

Письмо с пулей – популярный способ запугивания итальянских политиков.

Конте враждует с фанатами «Ювентуса» – те не простили экс-игроку и тренеру переход в стан принципиального соперника.

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