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Руководство «Ювентуса» сделает Роналду внушение по поводу конфликта с Сарри

Руководство «Ювентуса» сделает Роналду внушение по поводу конфликта с Сарри
Eurosport

32 мин. назад

Раздувать скандал не собираются.

Руководство «Ювентуса» сделает внушение звездному нападающему команды Криштиану Роналду после его конфликта с главным тренером Маурицио Сарри.

По информации La Gazzetta Dello Sport, 34-летний португалец не будет оштрафован, но ему укажут, что в будущем следует избегать подобных ситуаций. Разрешением споров в «Юве» занимаются вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи. Они уже связались с агентом Роналду Жорже Мендешем и в скором времени проведут беседу.

  • Сарри заменил Роналду в двух матчах подряд – против «Локомотива» и «Милана».
  • В игре Серии А Криш не пожал коучу руку и ушел в раздевалку.

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