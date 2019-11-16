Руководство «Ювентуса» сделает внушение звездному нападающему команды Криштиану Роналду после его конфликта с главным тренером Маурицио Сарри.

По информации La Gazzetta Dello Sport, 34-летний португалец не будет оштрафован, но ему укажут, что в будущем следует избегать подобных ситуаций. Разрешением споров в «Юве» занимаются вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи. Они уже связались с агентом Роналду Жорже Мендешем и в скором времени проведут беседу.

Сарри заменил Роналду в двух матчах подряд – против «Локомотива» и «Милана».

В игре Серии А Криш не пожал коучу руку и ушел в раздевалку.

Сарри взбесил Роналду не только заменами. Маурицио раскрывает тайны Криша

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