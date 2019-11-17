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Данило: «Роналду сказал, что если бы он выступал за Бразилию, мы бы выиграли еще 5 чемпионатов мира»
Спорим, в этой ветке будет много комментариев про Лионеля Месси?
Защитник «Ювентуса» Данило поделился мнением о партнере по команде – португальце Криштиану Роналду.
«Я застал его, когда он еще выступал за «Реал». Было здорово воссоединиться с ним в Турине. Кроме того, что он великолепно играет в футбол, он еще и очень внимателен к деталям. Это объясняет результаты, которых он достиг.
Роналду сказал мне, что если бы он выступал за Бразилию, мы бы выиграли еще пять чемпионатов мира», – приводит слова Данило Football Italia.
- Бразилия – рекордсмен по числу побед на ЧМ (5), следом идут Италия и Германия (по 4).
- Роналду никогда не выигрывал ЧМ в составе сборной Португалии, зато брал Евро-2016 и Лигу наций.
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