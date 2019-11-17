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В Италии тренера уволили после победы со счетом 27:0 за неуважение к сопернику
По такой логике и Бельгия не уважала Россию.
В Италии тренера молодежной команды «Инвиктасауро» уволили после победы над «Марина Кальчо» со счетом 27:0. Причиной стало неуважение к сопернику.
«Мы были шокированы и сильно сожалеем, что наши юниоры обыграли соперников со счетом 27:0. Это нарушает дух ценностей молодежного футбола: противников нужно уважать, а сегодня этого не произошло.
Я искренне извиняюсь перед клубом «Марина Кальчо» и заявляю, что совет директоров единогласно решил уволить тренера Риччини», – цитирует Football Italia заявление президента «Инвиктасауро» Паоло Брогелли.
- Чиновник добавил, что тренеры обязаны заниматься не только спортивной подготовкой юных футболистов.
(Фото: официальный сайт «Инвиктасауро»)
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