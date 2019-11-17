Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис намерен применить санкции по отношению к игрокам, которые нарушили его распоряжение закрыть команду на базе.

Как отмечает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, Де Лаурентис вместе с юристами изучает возможность снизить заработную плату футболистов на 50%. Согласно существующим нормам, зарплата не может быть снижена более чем на четверть, но босс «Наполи» ради решения этой проблемы готов обратиться в суд.

Кроме того, «Наполи» может приостановить выплаты игрокам по имиджевым правам – в клубе предполагают, что их протест нанес ущерб репутации бренда как на национальном, так и на международном уровне.

О том, что происходит в «Наполи», мы подробно писали тут – на сторону Де Лаурентиса встали фанаты клуба, которые атакуют дома игроков.

«Наполи» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от «Ювентуса» на 13 очков.

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